Aydınlı sanayiciler Çin heyetini ağırladı

A.Ş. ‘yi ziyaret etti.

Heyeti, Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tuncer, Kaltun Madencilik Sanayi A.Ş. Genel Koordinatörü ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin karşıladı.

Kaltun Şirketler Grubunun, üretim faaliyetleri, çalışma alanları hakkında bilgi veren Kaltun Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticaretimizi geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Tuncer, Çine ve bölgesindeki feldspat ve kuvars sahaları, feldspatın işlenmesi ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

2017 yılında Aydın’ dan, Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak 30 milyon 289 bin 864 Dolara yükseldiğini, 2018 yılı Haziran ayı itibariyle de ihracatın 15 milyon 572 bin 256 dolar olduğunu, ihracatta ilk 5 sektörün sırayla, maden, gıda, madeni eşya, makine ve tekstil sanayi olduğunu belirten Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretin arttırılması için sanayicilerin Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluklarına yaptıkları vize müracaatlarının daha hızlı sonuçlanması ve uzun süreli vize alınabilmesi hususunda, Aydın Sanayi Odası olarak Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu ile ortak çalışma yapamaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing ise, Aydın’ın önemli bir ticaret potansiyeli olduğunu, ortak çalışmalar ile bir çok alanda ticaretin gelişeceğini, İzmir Başkonsolosluğunun henüz vize konusunda yetkilendirilmediğini, ancak sanayici üyelerinizden ve odanızdan gelen bu konudaki talepleri ileteceklerini belirtti.

Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tuncer, Kaltun Madencilik Sanayi A.Ş. Genel Koordinatörü ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing ve Ticaret Konsolosu Liu Weiguo’ ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.