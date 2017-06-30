Aydınlı sanayiciler Mayıs ayında 56 milyon dolar ihracat yaptı

AYSO Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada; “Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65,1’e düştü. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 3,92 artarak 148 milyar 123 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 4,51 artarak 207 milyar 582 milyon dolar olmuştur. Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 34,3, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 27,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,9 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 40,3, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,9’dur” dedi.

Aydın’ın Mayıs ayı ihracat ve ithalat rakamalrı hakkında da bilgiler veren Şahin, “İlimizde 2017 yılı Mayıs ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 56 milyon 283 bin 324 dolar, ithalat yüzde 3 azalarak 20 milyon 649 bin 211 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 626 milyon 126 bin 722 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 799 bin 905 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,35 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 752 bin 587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 248 milyon 568 bin 442 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 8,53 azaldığı görülmektedir. Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,05’ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 41,96’sını orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 27,6’sını orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 30,39’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 0,06’sını yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,16’sını orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 36,98’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 17,8’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” diye konuştu.

Aydın’dan en fazla ihracat yapılan sekör ve ürünlere de değinen Şahin, şöyle konuştu: “2017 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 5 milyon 52 bin 943 dolar, ikinci sırada ABD 4 milyon 234 bin 699 dolar, üçüncü sırada Almanya 3 milyon 641 bin 500 dolar, dördüncü sırada Çek Cumhuriyeti 3 milyon 636 bin 166 dolar ve beşinci sırada Romanya 3 milyon 157 bin 361 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 102 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 17 milyon 904 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11 milyon 362 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 9 milyon 752 bin 233 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 733 bin 532 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3 milyon 770 bin 886 dolar ile yer almaktadır”