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12 Temmuz 2018 09:20

Aydınlı Sedat, kick boksta 5. kez Türkiye şampiyonu oldu

Aydın’da yaşayan milli sporcu Sedat Demir, kick boksta üst üstüne beşinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Aydınlı Sedat, kick boksta 5. kez Türkiye şampiyonu oldu

12 Temmuz 2018 09:20


Elazığ’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda, Aydın’ı Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sedat Demir temsil etti. ’51 kg full contact’ kategorisinde ringe çıkan Demir, rakiplerini bir bir yenmeyi başardı. Altın madalya kazanan Demir, Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2014 yılından beri üst üstüne beşinci kez Türkiye Şampiyonu olan Demir, gözünü, Kasım ayında Slovenya’da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na dikti.



27 yaşındaki milli kick bokscu Demir, "Elazığ’da, yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda birinci oldum. Başarımda emeği olan antrenörlerime ve desteğini benden hiç esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kasım ayı içerisinde Slovenya’da Avrupa Şampiyonası olacak. Bu şampiyonada da Aydın’ı ve ülkemi gururla temsil edeceğime inanıyorum" diye konuştu.




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