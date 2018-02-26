Aydınlı şoförler 4736 sayılı kanunun yeniden düzenlenmesini istiyor

Özellikle Aydın’da firmaların ücretsiz taşımadan faydalanmak için bile kuryeleri 65 yaş üstü kişilerden seçmeye başladığını belirten Başkan Özmeriç, “İhtiyaç sahibi ve özel insanlarımızı ve yaşlılarımızı her zaman taşımaya razıyız. Ancak aşırı derecede suistimal edildiği için yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 8. fıkrasına istinaden hazırlanan ve 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 65 yaş ve üstü kişilerin ücretsiz seyahat etmesine yönelik yönetmelik kapsamında Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan 133 nolu şehir içi minibüs kooperatifinde hizmet veren 160 araç ile 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşındığını belirten Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti. Başkan Özmeriç, bu konuda hem halktan ciddi tepki almalarının yanında şoför esnafının da işin içinden çıkılmaz bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirterek “Yasa gereği ayakta yolcu taşıma müsaadesi olan araçlar 65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz taşıyor. Aydın’da buna haiz olan Efeler ilçe merkezimizdeki 133 Nolu Şehi İçi Kooperatifi var. Efeler ilçesinde 160 aracımızla 65 yaş ve üstü yolcularımızı ücretsiz taşıyoruz. Buna karşın da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından faaliyet gösteren her araç için yapılan aylık 750 TL’lik ödemeyi Aydın Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile hesaplarımızdan çekiyoruz. Fakat biz yasa kapsamında 65 yaş ve üzeri 3 bin TL tutarın üzerinde ücretsiz yolcu taşırken aldığımız destek sadece 750 TL. Bu desteğin de arttırılmasını istiyoruz. Aydın ilimiz emekli şehri olduğu için 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın faydalandığı yönetmelikten diğer vatandaşlarımız ciddi sıkıntı yaşıyor. Çünkü mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde kimse toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Herkes özel otomobilini kullanınca şehirde trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu nedenle yönetmelikte değişiklik yapılmasını istiyoruz” dedi.

"Kuryeler 65 yaş üstü kişilerden seçilmeye başlandı"

Yönetmeliğin uygulanmaya başlanmasının ardından Aydın’da şoförlerin çok ilginç olaylarla karşılaştığını ve durumun da denetlenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özmeriç, “Maalesef kimliğini gösterip otobüse bedava binip kendi fabrikasının önünde inen yolcularımız bile var. Bunun yanında Efeler’de son günlerde birçok firma yol parasından kurtulmak için 65 yaş ve üzeri kişileri kurye olarak çalıştırmaya başladı. Bu nedenle emekli olup başka bir işte çalışanların mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde muafiyetin dışında tutulmasını istiyoruz” diyerek mevcut haliyle uygulamanın şoförlerin yanı sıra yolcuları da sıkıntıya soktuğunu ifade etti.