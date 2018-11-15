Aydınlı sporcu dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Aydın Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Cengiz Arslan, dünya şampiyonu oldu.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye'nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazandı. Böylece Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı. Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

Arslan'la gurur duyuyoruz

Aydın Güreş Eğitim Merkezi hocası Cemal Kahriman sporcuları Cengiz Arslan'ın büyük bir başarı elde ettiğini, kendisiyle gurur duyduklarını ifade ederek, “Aydın'da son iki yılda güreş eğitim merkezinden 5 sporcumuz Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Türkiye ve Aydın'ın ismini daha çok duyurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.