Aydınlı sporcular Analig’e damga vurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) masa tenisi, yüzme ve atletizm branşları Türkiye finallerinin ardından tamamlandı

Aydın’ı masa tenisi, yüzme ve atletizm finallerinde temsil eden sporcularımızın başarılı sonuçları nedeniyle Aydın’da gurur kaynağı oldular.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonasında 100 metre engelli final koşularında 16.41 saniyelik derecesi ile Aydınlı Berivan Şengel Türkiye Şampiyonu oldu. Berivan Şengel Aydın’daki seçmelerin ardından grup müsabakalarında, çeyrek final ve yarı finalin ardından tüm etapları başarıyla geçerek finalde elde etmiş olduğu Türkiye Şampiyonluğu ile Aydın’ın gururu olmayı başardı.

İlayda Aksoy’dan Çifte Şampiyonluk

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonasında 14 yaş kızlar kategorisinde 50 metre kurbağalama ve 50 metre kelebek kategorisinde yarışan Aydınlı İlayda Aksoy her iki kategoride de altın madalyayı boynuna taktı ve Türkiye Şampiyonu oldu. Kuşadası’nda yaşan İlayda Aksoy hem Aydın’ın hem de Kuşadası ilçesinin gururu oldu.

Masa Tenisinde Türkiye Üçüncülüğü

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsilen katılan Masa Tenisi Aydın Karma Kız Takımı başarılı maçlar çıkartarak Türkiye 3’üncülüğü kupasının sahibi oldu. Şeyma Kaya, İlayda Toğa, Neslihan Kavruk ve Ada Hayat Yolgiden’den oluşan masa tenisi kız takımı 81 il içerisinde 3’üncü olmayı başararak büyük bir başarıya imza attılar.

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında derece elde eden başarılı sporcular ve antrenörleri Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’i makamında ziyaret ederek, şampiyona süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

İl Müdürü Ökkeş Demir, “Başarılı sporcularımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Anadolu Yıldızlar Ligi 81 ili kapsayan bir turnuvadır. Bu turnuvada basamakları teker teker çıkarak en iyi dereceyi elde ettiniz. Hepinizi canı gönülden tebrik eder, spor hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Ökkeş Demir başarılı sporculara hediyeler takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.