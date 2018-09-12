Aydınlı sporcular raketleri Muğla'da salladılar

Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 8-9-10 Yaş Tenis Turnuvası, Muğla ilinde Muğla Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşti.

Turnuvada ilimizi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları tenis kurslarına katılan sporcular temsil etti. Başarılı Tenis Antrenörü Tuba Heb ile turnuvaya katılan Aydınlı sporcular turnuvadaki performansları ile göz doldurdular.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Tuba Heb “başarılı bir turnuva geçirdik. Yaz Spor Okulları neticesinde tenis branşına başlayan sporcularımız ilk kez bir müsabakaya katılmalarına rağmen rakiplerini mağlup etmeyi başardılar. Sporcularımız ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek turnuvalarda çok daha iyi dereceler alabileceğini bizlere gösterdiler.

Amacımız iyi sporcular yetiştirerek milli takıma sporcu kazandırmak ve Türk Sporuna hizmet etmektir. Bu bağlamda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı ve turnuvanın ev sahipliğini gerçekleştirilen Muğla Tenis Kulübüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Muğla'da gerçekleştirilen tenis turnuvasında mücadele eden sporcularımızı tebrik etti.