Aydınlı sporcular ringleri salladı

Çanakkale’de Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Muay Thai Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Aydınlı 11 sporcu derece elde ederek şampiyonaya damga vurmayı başardı. Şampiyonada 4 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye İkinciliği ve 5 Türkiye 3’üncülüğü dereceleri elde etti.

Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları Seda Koyuncu 44 kg. yıldız bayanlarda 1’inci, Rumeysa Yalçınkaya 54 kg. yıldız bayanlarda 1’inci, Emirhan Demirci 60 kg. yıldız erkeklerde 2’nci, Arda Demir 40 kg. yıldız erkeklerde 3’üncü ve Yiğitcan Temur +60 kg. yıldız erkeklerde 3’üncü oldu.

Aydın Kung Fu Spor Kulübü Sporcuları Fadime Özkan 33 kg. yıldız bayanlarda 1’inci, Sudenur Atalay 36 kg. yıldız bayanlarda 2’nci, Nazlı Develioğlu 40 kg. yıldız bayanlarda 3’üncü ve Elif Hayriye Yılmaz 44 kg. yıldız bayanlarda 3’üncü oldu.

Bahadır Savunma Sanatları Spor Kulübü Sporcusu Beyza Baysal 40 kg. minik bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Ada Doğan Spor Kulübü Sporcusu Orhan Kayhan Derdiyok 30 kg. minik erkeklerde kürsünün üçüncü basamağında yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye 3’üncülüğü derecesini elde etti.

Ardından Elazığ’ı Salladılar

Elazığ’da 03 – 11 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Aydınlı sporcuları rüzgar gibi esti. Aydınlı üç sporcu kürsünün 1’inci basamağında yer alarak Aydın’a üç Türkiye Şampiyonluğu getirdiler.

Aydın’ın en başarılı sporcuları arasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcusu Sedat Demir 51 kg. büyük erkekler full kontak kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Fatih 1453 Spor Kulübü Milli Sporcusu Faysal Sılıv 51 kg. büyük erkek K1 kategorisinde kürsünün en üst basamağında yer almayı başararak Türkiye Şampiyonu oldu.

Bir diğer Türkiye Şampiyonluğu ise Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Milli Sporcusu Alperen Biltekin’den geldi. Genç erkek 63.5 kg. da mücadele eden Alperen başarılı maçların ardından Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Ülkemizi Önce Dünya’da Sonra Avrupa’da Temsil Edecekler

Aydınlı Milli Sporcu Alperen Biltekin, 10 – 17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Venedik şehrinde yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecektir. Milli Sporcularımız Sedat Demir ve Faysal Sılıv ise Ekim 2018’de Slovenya’da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek yeni şampiyonluklar getirmeyi hedeflemektedirler.

İl Temsilcileri Keskinkılıç ve Ece Tebrik ve Başarılar Diledi

Aydın Muay Thai İl Temsilcisi ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Bayram Keskinkılıç ve Kick Boks İl Temsilcisi Recep Ece, Çanakkale’de gerçekleştirilen Muay Thai Türkiye Şampiyonasında ve Elazığ’da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcuları tebrik etti. Ayrıca Muay Thai Antrenörleri Murat Kaya ve Yusuf Bahadır ile Kick Boks Antrenörü Murat Acun’u tebrik ettiler. Aynı zamanda Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü olan Bayram Keskinkılıç ve Kick Boks İl Temsilcisi Recep Ece ülkemizi Avrupa ve Dünyada temsil edecek olan sporculara da başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden il temsilcileri, Muay Thai ve Kick Boks branşına gönül vermiş tüm spor kulüplerine teşekkür etti.