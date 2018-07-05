Aydınlı sporculardan halterde çifte başarı

Bilecik’te 27 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına Aydın’ı temsilen Genç Efeler Spor Kulübü adına yarışan Furkan Çakar ve Alperen Sökmen başarılı müsabakalar sonucunda madalya almayı başardı.

Minikler Halter Türkiye Şampiyonasında 40 kg. sıkletinde mücadele eden Genç Efeler Spor Kulübü Sporcusu Furkan Çakar koparmada 43 kg. ve silkmede 53 kg. kaldırarak toplamda 96 kg. ile altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç Efeler Spor Kulübünün bir diğer sporcusu olan Alperen Sökmen 35 kg. sıkletinde koparmada 32 kg. ve silkmede 35 kg. kaldırarak toplamda 67 kg. ile Türkiye 3’üncüsü oldu.

Furkan Çakar’dan 2’de 2

Aydın’da gelecek vaat eden sporcular arasında yer alan başarılı sporcu Furkan Çakar halter branşında katıldığı 2 Türkiye Şampiyonasında da altın madalya kazanarak 2’de 2 yaptı. Furkan Çakar Dünya Şampiyonu olan ve en son olarak İspanya’da gerçekleştirilen 18. Akdeniz Oyunlarında rekor kırarak şampiyon olan Aydınlı Ayşegül Çakın’ı örnek aldığını belirtti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Minikler Halter Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil eden Furkan Çakar’ı ve Alperen Sökmen’i tebrik etti. Başarılılarının devamını dileyen İl Müdürü Demir, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü’ne ve sporcuları yetiştiren Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yunus Emre Demirtaş’ı da tebrik etti.