Aydınlı üreticiler at ve eşeklerden vazgeçemiyor

Aydın'ın sarp arazilerindeki verimli toprakları işleyen çiftçiler teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin at ve eşeklerden vazgeçemiyor. Lastik tekerlekli araçlar işlemediği için hasta ettikleri ürünleri yük hayvanları aracılığı ile taşıyan çiftçiler, ekonomik sıkıntıdan değil mecburiyetten bu hayvanları kullanmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Aydın'da incir üretiminin yoğun olduğu Köşk ilçesinin dağ köylerinde araç sayısı hane sayısından fazla olmasına rağmen, incir, kestane ve zeytin üreticileri ürünlerini yük hayvanları ile taşıyor. Bu durumun ekonomik sıkıntıdan değil arazilerin yapısından kaynaklandığını belirten Köşk Sarıçam Mahallesi sakinlerinden Ufuk Güngör, “At ve eşek kullanmak ya da kiralamak son model araç kullanmak ya da kiralamaktan daha maliyetli. Ancak arazilerimizin coğrafi yapısı ve yol sıkıntısı nedeniyle yüklerimizi eşek sırtında taşımak zorunda kalıyoruz” dedi.

Özellikle hasat sezonundan yük hayvanlarının çok kıymetli olduğunu belirten Ufuk Güngör, “Alah'a şükür son yıllarda incir ve kestane rekor fiyatlarla satılıyor. Geçen yıl yemeklik incirin kilosu toptan 20-25 TL arasında satıldı. Yani yıllık 3 ton incir üretimi yapan herkes çok rahatlıkla en iyi arabayı alabiliyor. Ancak arazilerin içine araç girmediği için belli bölgelerde taşıma işlemini at, eşek ya da katırlarla yapmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Özellikle incir üretiminin yoğun olduğu dağlık alanlarda çiftçilerin en büyük yardımcılarının katırlar odluğunu belirten Köşk Ilıdağ Mahallesi sakinlerinden Cemil Kahraman, “Köyde herkesin arabası var. Hatta ovaya giderken ayrı, dağa giderken arazili araçlarımız var. Ancak tek sorun her yere araç ile ulaşım olmaması. Bu nedenle yük hayvanlarından vazgeçemiyoruz” diye konuştu.