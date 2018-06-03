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03 Haziran 2018 10:27

Aydınlı Yörükler, Tekeler şenliğinde buluştu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde düzenlenen ilk Yörük Şenliği, il genelindeki Yörükler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Aydınlı Yörükler, Tekeler şenliğinde buluştu

03 Haziran 2018 10:27


Tekeler Mahallesi girişinden köy meydanı olarak adlandırılan Cuma Meydanı istikametine doğru mehteran eşliğinde gerçekleştirilen Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayan Tekeler Yörük Şenliği, köy meydanındaki etkinliklerle devam etti.


Şenlikte konuşan Karpuzlu Kaymakamı Burak Cimşir, milli kültürün yaşatılmasında Yörüklerin önemli yer tuttuğunu belirtti. Yörüklerin kıl çadır, keçe, çul, kepenek ve kilimlerle Türk milli kültürüne ait ögeleri koruduğuna dikkat çeken Kaymakam Cimşir, Yörük etkinliklerinin gelenek ve kültürün geleceğe taşınması için önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade ederek, Yörüklerin özgürlüğe düşkün olduğunu, Yörük insanının bu toprakların kalbini ve beynini yaşattığını söyledi.



Tekeler Köyü Zeybeği tanıtıldı


Protokol konuşmalarının ardından başta Tekeler Köyü Zeybeği olmak üzere çeşitli yörelere ait zeybek gösterisiyle devam eden şenlik, Tekeler halkından ve davetlilerden büyük alkış aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi bando takımının gösterisi ile Aydın Yörük Efe Kültür Derneği saz ekibinin seslendirdiği Ege türküleri, şenliğe katılanların beğenisini topladı. Bunun yanı sıra Yörük Efe Kültür Derneği tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi ve gelin alma oyunu ile Tekeler’de yüzlerce yıldır yaşatılan Yörük kültürü tanıtıldı.



Türkü dinletisine tam not


Etkinliğin ilerleyen dakikalarında Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korosu ve sanatçıları tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi. Koro şefi Özcan Yılmaz’ın yönetiminde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği dinletide ‘Yörük Ali Türküsü, Demirci Mehmet Efe, Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok, Eklemedir Koca Konak, Mezarımın Taşı, Çay Benim Çeşme Benim ve Sürmelim’ türküleri Yörüklerden tam not aldı.




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