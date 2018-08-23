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23 Ağustos 2018 10:10

Aydınlı zabıtalardan yürek ısıtan hareket

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, aralarında topladığı parayla kentin sevilen simalarından Saniye Nine için kurbanlık koyun alarak fenomen ismin yüzünü güldürdü.

Aydınlı zabıtalardan yürek ısıtan hareket

23 Ağustos 2018 10:10


İnsanlar arasındaki karşılıklı sevginin perçinlendiği, küslüklerin unutulduğu ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı’nda iç ısıtan bir hareket de zabıta ekiplerinden geldi. Aydın’da vatandaşların yakından tanıdığı kentin sevilen simalarından ’hayırlı cumalar’ videosu ile sosyal medyada fenomen olan Saniye için Efeler Belediyesi Zabıta Ekipleri kendi aralarında para topladı. Topladıkları para ile fenomen isim için koyun satın alan ekipler, bayramda Saniye Nine’yi ziyaret ederek koyununu teslim etti. Koyununu alan Saniye’nin mutluluktan gözleri dolarken, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin bu hareketi de yürekleri ısıttı.


Saniye’nin yüzünü güldürmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Efeler Belediyesi’nin yardımsever zabıtaları, "Bayram yardımlaşmaktır, paylaşmaktır. Biz de bu bayramda Saniye ablamızı ziyaret ederek hem bayramlaştık hem de koyununu hediye ettik. Bu bayram onun tenceresinde de et olacak. Onun mutluluğu hepimizin mutlululuğu oldu" diye konuştular.




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