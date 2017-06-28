Aydınlıar eski değerlerin kımetlelendirilmesini istiyor

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Özçakır, Aydın’ın en eski sokağı olan Farabi Sokağın artık canlanmasını istediklerini belirterek, Gümrükönü Han restorasyon çalışmaların yakın tarihte tamamlandığını ve son aşamasına gelindiğini belirterek, ’’Gümrükönü Hanı restorasyonun tamamlanması halinde vatandaşlarımızın sandıklarda veya bodrum katlarda yer alan dedesinden, atasından kalan eserleri burada yapılacak dükkanlarda sergilenme fırsatı doğacaktır. Ayrıca Aydının ürünleri olan İncir, Zeytin, zeytinyağı, kestane, halı, kilim gibi ürünlerin de yer alacağı bir ortamın oluşmasını arzuluyoruz. Gelecek olan turist kafilelerinde gezip dolaşacağı bir zemin sağlanacaktır. Gümrükönü Hanı, Aydın’da eski geleneği yaşatacak kubbeli, kurnalı odaları ile beraber turizme de hizmet edeceğine inanıyoruz’’ dedi.

Emekli Gökselin Pireli’de, Gümrükönü Hanın restorasyonun çalışmaların bir an önce nihayete ermesini istediklerini belirterek, ’’Burada hizmete açılacak küçük dükkanların yerli zanaatkar esnafa tahsis edilmesini arzu ediyoruz. Benim elimde eski halı, kilimler var. Han bittikten sonra bize de bir dükkan tahsis edilmesi halinde eski halı ve kilimleri sergileriz. Biz bu ürünleri pazarda sergilediğimiz zaman hiç bir değeri olmuyor. Bu tarihi eserlerin ancak bu tür tarihi handa değer bulacağını düşünüyoruz. Aydın yöresinde, halı ve kilimin dışında da tarihi değeri olan birçok ürün var. Bu ürünlerin de bu handa değerlenmesi halinde eski ile yeni arasında bir köprü oluşturacağı gibi değer bulacağı inancındayım’’ dedi

Esnaf Sinan Çepni’de, ’’Gümrükönü Hanın restorasyonun açılışını dört gözle bekliyoruz. Ancak Hanın tamamlamasının ardından burada tarihi dokuyu bozmayacak ürünlerin sergilenmesini istiyoruz. Amacın dışına çıkılarak, market, manav gibi alanlara dönüştürülmesine karşıyız. Selçuklu, Osmanlı ya da Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki fincanlarından ya da kaplardan müşterilere servis yapılmasını, buradaki mevcut dükkanlarda, Aydın’ın eski dokusunu anımsatacak ya da Aydın ile özdeşmiş ürünlerin bulundurulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.