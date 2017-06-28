Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 10:14

Aydınlıar eski değerlerin kımetlelendirilmesini istiyor

Aydın merkez Veysipaşa Mahallesi Farabi Sokak sakinleri, tarihi yapılar arasında yer alan "Gümrükönü Hanı"nın restorasyonu bir an önce tamamlanıp, Aydın’ın eski dokusunu anımsatacak ve Aydın ile özdeşmiş ürünlerin bu alanda sergilenmesini istiyor.

Aydınlıar eski değerlerin kımetlelendirilmesini istiyor

28 Haziran 2017 10:14


Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Özçakır, Aydın’ın en eski sokağı olan Farabi Sokağın artık canlanmasını istediklerini belirterek, Gümrükönü Han restorasyon çalışmaların yakın tarihte tamamlandığını ve son aşamasına gelindiğini belirterek, ’’Gümrükönü Hanı restorasyonun tamamlanması halinde vatandaşlarımızın sandıklarda veya bodrum katlarda yer alan dedesinden, atasından kalan eserleri burada yapılacak dükkanlarda sergilenme fırsatı doğacaktır. Ayrıca Aydının ürünleri olan İncir, Zeytin, zeytinyağı, kestane, halı, kilim gibi ürünlerin de yer alacağı bir ortamın oluşmasını arzuluyoruz. Gelecek olan turist kafilelerinde gezip dolaşacağı bir zemin sağlanacaktır. Gümrükönü Hanı, Aydın’da eski geleneği yaşatacak kubbeli, kurnalı odaları ile beraber turizme de hizmet edeceğine inanıyoruz’’ dedi.


Emekli Gökselin Pireli’de, Gümrükönü Hanın restorasyonun çalışmaların bir an önce nihayete ermesini istediklerini belirterek, ’’Burada hizmete açılacak küçük dükkanların yerli zanaatkar esnafa tahsis edilmesini arzu ediyoruz. Benim elimde eski halı, kilimler var. Han bittikten sonra bize de bir dükkan tahsis edilmesi halinde eski halı ve kilimleri sergileriz. Biz bu ürünleri pazarda sergilediğimiz zaman hiç bir değeri olmuyor. Bu tarihi eserlerin ancak bu tür tarihi handa değer bulacağını düşünüyoruz. Aydın yöresinde, halı ve kilimin dışında da tarihi değeri olan birçok ürün var. Bu ürünlerin de bu handa değerlenmesi halinde eski ile yeni arasında bir köprü oluşturacağı gibi değer bulacağı inancındayım’’ dedi


Esnaf Sinan Çepni’de, ’’Gümrükönü Hanın restorasyonun açılışını dört gözle bekliyoruz. Ancak Hanın tamamlamasının ardından burada tarihi dokuyu bozmayacak ürünlerin sergilenmesini istiyoruz. Amacın dışına çıkılarak, market, manav gibi alanlara dönüştürülmesine karşıyız. Selçuklu, Osmanlı ya da Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki fincanlarından ya da kaplardan müşterilere servis yapılmasını, buradaki mevcut dükkanlarda, Aydın’ın eski dokusunu anımsatacak ya da Aydın ile özdeşmiş ürünlerin bulundurulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!