Aydınlılar en fazla hafta sonu balık tüketiyor

Normal günlerde Aydın Efeler ilçesinde yaklaşık 2,5-3 ton balık tüketilirken, hafta sonları bu miktarın yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi. Aydınlı balıkçılardan İsmail Turgut, bu yıl balık bereketi yaşandığını söyledi.

Karadeniz’de hamsi bereketi yaşandığını ve son günlerde Karadeniz’den Aydın’a hamsi gelmeye başladığını belirten İsmail Turgut, “Bu yıl denizler daha bereketli. Hamsi bereketi yaşanıyor. Bu yıl 30 yıldır görülmeyen uskumru bereketi var. Lopez, hamsi ve sardalyanın kilosunu 10 TL’den satıyoruz. Havaların dengesiz olmasından dolayı fiyatlarda da dengesizlik yaşanıyor ama, Aydın tavuk tüketim alışkanlığından kışın da vazgeçemediği için yeterli miktarda balık tüketmiyor” dedi.

Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte birçok besin maddesinde değişiklik olduğunu ancak deniz balığının doğallığını koruduğunu belirten İsmail Turgut, “1 Eylül’de av yasağının sona ermesinin ardından balık sezonu başladı. O günden bu yana tezgahlarda balık bereketi yaşanıyor. Ancak Aydın’da balık tüketimi istenilen seviyede değil. En fazla balık hafta sonu tüketiliyor” dedi.