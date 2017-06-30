Aydınspor 1923 başkan adayı Artan destek ziyaretlerini sürdürüyor

Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te başkan adaylığını açıklayan Hüsamettin Artan, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan’ı makamında ziyaret ederek destek istedi.

Aydın ASKF’ye yeni seçilen yönetimi de Arıkan’ın şahsında tebrik eden Artan; Aydınspor yönetimine seçilmesi durumunda Aydın Amatör Spor Kulüpleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli kurumsal adımlar atacağını belirtti.

Ziyarette Aydınspor 1923’le ilgili önemli açıklamalar yapan Artan; “Halkın güvenini kazanmış ve halkta taban bulmuş bir Aydınspor’dan yanayız. Amatör spor kulüpler ile Aydınspor 1923’ün bağlarının zayıfladığını hatta kopma noktasına geldiğini biliyoruz. Biz özellikle yetiştirici kulüp özelliği taşıyan kulüplerimize önemli destekler ve fırsatlar sunacağız. Yetiştirici kulüplerle iletişim engellerini ortadan kaldıracağız. Akademi liglerin de forma giyen yetenekli futbolcuları takip edip, Aydınspor’da bu futbolcuları profesyonel yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu futbolcuları Aydınspor’a davet ederken öncelikli muhatabımız kulüp başkanı ve bu futbolcunun yetişmesinde emeği geçenler olacaktır. Emeğe saygı bizim öncelikli ilkemiz olacak. Bu futbolcuyu bize vermek zorundasınız şeklinde geçmişte yapılan hatalar bizim yönetimimizde olmayacak. Bizim yönetimimizde Amatör Spor Kulüpleri ve yetiştirici kulüpler Altın çağını yaşayacaktır” dedi.

Ziyaret dolayısıyla Aydınspor 1923 başkan adayı Hüsamettin Artan’a teşekkür eden Arıkan; “Biz Aydınspor’un amatör futbola, yetiştirici kulüplere değer vermesini istiyoruz. Özellikle kurulan ilişkilerde kurumsal hareket edilmesini, kulüp başkanlarının muhatap alınmasını bekliyoruz. Biz bu şehirde akademi liglerinde oynayan binlerce futbolcunun öncelikle profesyonelliğe Aydınspor’da, Nazillispor’da başlayıp, sonrada büyük kulüplere transfer edilerek bu kulüplerimize para kazandırmasından yanayız. Ama bu yapılırken mutlaka bu futbolcuları yetiştiren kulüplerle helalleşilmelidir diyorum.Bu anlamda Sayın Artan’ın scout sistemi projesini çok ama çok önemli buluyorum. Eğer bu sistem çok doğru bir şekilde çalıştırılırsa Aydın kentinin bir futbolcu havzası olduğunun farkına varılacaktır” dedi.

Aydınspor 1923’ün gökten zembille inmediğinin altını çizen Arıkan; “Aydınspor 1923 denilince hamurunun Aydın Belediyespor olduğu unutulmasın. Aydınspor 1923 benimde çocuğum gibidir. Bizlerde çok emek verdik. Ahmet İlhan Özek’ler bu kulüpten yetişti. Dolayısıyla Aydınspor 1923’ü sahiplenen kitle geçmişte bu kulübe emek verenleri bir çırpıda silip atmamalı. Aydın Belediyespor Aydınspor 1923’ün mayasıdır. Dolayısıyla bu takım bu kentin kaynakları kullanarak bu günlere gelmiştir. Doğru projeler, doğru yöneticiler ile bir an önce bu takımın ayağa kaldırılması en büyük temennimizdir. Sayın Artan’a da kongrede başarılar diliyorum” dedi.