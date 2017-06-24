Aydınspor 1923 başkan adayı Artan’dan zaman uyarısı

Lig takımlarından Aydınspor 1923’te başkan adaylığını açıklayan Hüsamettin Artan, birinci toplantının yapılacağı 3 Temmuz’da kongre için yeterli çoğunluğun sağlanmasını temenni ederek; “Zaman Aydınspor 1923’ün aleyhine işliyor” dedi.

Aydınspor 1923 kongresinin 3 temmuzda yeterli çoğunluk sağlanarak toplanmasını arzu ettiğini belirten Artan; “Bilindiği üzere 3. Ligde şampiyonluk arenasında rakibimiz olacak bir çok takım transferlerini neredeyse bitirdi. Biz ise yönetim seçmeye çalışıyoruz. Bu işlerde nakit kadar vakitte önemlidir. Bu açıdan Aydınspor 1923’ün sezona daha hazır olabilmesi için kamp sürecini de dikkate alarak kongrenin 11 Temmuza sarkmaması gerekir” dedi.

“Bir yandan transfer işini de takip ediyoruz”

Aydınspor 1923’e başkan seçilmesi durumunda A,B,C planlarının hazır olduğunun altını çizen Artan; “Bu işler vakit, nakit, ekip işi. Aydınspor 1923’e başkan seçildiğimiz andan itibaren eylem planımızı hazırladık. Bütün yapacağımız işleri öncelik sırasına göre saatlik, günlük, haftalık ve aylık şeklinde planladık. Çalışma ekibimiz bir yandan bu işleri tamamlarken, bir ekibimizde transfer piyasasını yakından takip ediyor” dedi.

Ramazan Bayramı kutlayan Artan, “Milli ve Dini Bayramlar birlik beraberliğin, dayanışmanın, sevgi ve saygının en üst düzeyde yaşandığı özel günlerdir. Ben inanıyorum ki Aydınspor taraftarı bu sene Ramazan Bayramının ardından 3 Temmuz’da bizlerin seçilmesi ile birlikte ikinci bayramı yaşayacak. Biz Aydınspor camiası ve Aydın halkı olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içiniz. Büyük Aydınspor taraftarı ve Aydın halkının bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.