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26 Ağustos 2018 15:21

Aydınspor 1923 dört hazırlık maçı yapacak

Afyonkarahisar’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydınspor 1923’ün hazırlık maçları belli oldu.

Aydınspor 1923 dört hazırlık maçı yapacak

26 Ağustos 2018 15:21


Bölgesel Amatör Lige şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve Afyonkarahisar’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Aydınspor 1923, hazırlık maçları ile lige hazır hale gelecek. Siyah beyazlılar bu kamp süresince 4 hazırlık maçı yapacak. 29 Ağustos’ta Somaspor ile ilk hazırlık maçına çıkacak olan zeybekler, 2 Eylül de Maltepespor ile 6 yada 7 Eylül tarihinde de İran takımı Traktör Sazi ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar 15 Eylül’de Aydın’da İzmirspor ile yapacağı hazırlık karşılaşması ile taraftarlarının karşısına çıkacak.




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