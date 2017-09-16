Aydınspor 1923 ilk galibiyetini aldı

Lig 3. Grupta mücadele eden Aydınspor 1923, 3. hafta karşılaşmasında Arsinspor’u sahasında ağırladı. Aydınspor 1923 79. dakikada attığı gol ile sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Adnan Menderes Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Haftasonu olmamasından dolayı karşılaşmada beklenen seyirci yoğunluğu olmazken maçı az sayıda seyirci izledi. Maçın ilk yarısında bir çok avantajlı pozisyonu değerlendiremeyen Aydınspor 1923 ilk 45 dakikayı golsüz tamamladı. Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Yavuz İncedal 2. yarıda sahaya 3 forveti birden çıkardı. Rakip kalede sıklaştırdığı ataklarla daha baskın bir oyun sergileyen siyah beyazlı ekip, 79 dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Habib, ters köşe yaparak maçın tek golünü atan isim oldu. Son dakikaları orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta başka gol olmayınca Aydınspor 1923 bu sezon ilk galibiyetini aldı.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş xx, Murat Güçlü xx, Selim Konukçu xx

AYDINSPOR 1923: Ulaş x, Ramazan x, Ceyhun x (Dk 66 Meut ), Uğur x, İsmail x, Habib Uzun x, Tuncay Öndel x (Dk 74 Hakan ) Serkan x, Ömer x, Mikail x, Tuncay Kılıç x (Dk 37 Doğancan

ARSİNSPOR: Ethem x, Ahmet x, Mücahit x, Adem x, Enes x, Miraç x, Emrah x (Dk 46 Caner ) Recep x (Dk 55 Serkan Demirezen) Hami x, Özgür x (Dk 70 Batuhan) Şefik x

SARI KARTLAR: Ramazan, Mesut (Aydınspor 1923)

KIRMIZI KART:

GOLLER: Dk 79 Habib (Aydınspor 1923)