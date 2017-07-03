Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 21:00

Aydınspor 1923 kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Aydınspor 1923’te uzun süredir beklenen olağanüstü kongre çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonrasına ertelendi.

Aydınspor 1923 kongresinde çoğunluk sağlanamadı

03 Temmuz 2017 21:00

Yaklaşık 80 üyenin geldiği kongrenin ilk toplantısı 11 Temmuz Salı gününe ertelendi. Siyah beyazlı taraftarlar da kongre için kulüp binası önünde toplanarak belediye ve mevcut yönetim aleyhinde tezahüratlar attı. Delegelerin toplanamaması üzerine başkan adayı Hüsamettin Artan adaylıktan çekildiği açıklaması şaşkınlık yarattı.


Geçtiğimiz sezon elim bir şekilde 2. Lig’den 3. Lig’e düşen Aydınspor 1923’te günler öncesinden alınan olağanüstü kongre yapılamadı. 272 üyesi bulunan Aydınspor 1923 kulübünün 137 üyesi kongreye iştirak etmesi gerekirken bu sayı 80’lerde kalınca günlerdir beklenen kongre bir hafta sonrasına ertelendi. Yapılması planlanan seçim için siyah beyazlı taraftalar da Aydınspor 1923 Hüseyin Aksu Spor Tesisleri bahçesinde hazır bulundu. Çoğunluğun sağlanamamasına tepki gösteren taraftarlar özellikle belediye aleyhinde tezahüratlar atıp, seçime gelmeyen üyelerin belediye tarafından işten çıkarılma konusunda da tehdit edildiklerini iddia etti. Üye sayısının çoğalması için bekleme süresinin uzatılmasını talep eden taraftarların baskısı sonuç verdi. Mevcut başkan Hidayet Türen ve başkan adayı Hüsamettin Artan birlikte taraftara açıklama yaptı. Her iki başkan adayı taraftarlara sağduyu çağrısında bulunup yasal bekleme süresini sonuna kadar kullanacaklarını ifade ettiler.


Başkan adayları birlikte poz verdi


Aydınspor 1923 kulüp başkanlığı için adaylığını açıklayan Levent Sabancı ve Hüsamettin Artan ile mevcut başkan Hidayet Türen birliktelik mesajı vererek fotoğraf çektirdi. Gergin geçmesi beklenen kongrede bu görüntüler tansiyonu düşürdü. Üç aday el ele tutuşarak seçimin bir hafta sonrasına ertelendiğini ve bu süre içinde yine Aydınspor 1923’ün menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.


Tepki gösterip adaylığını geri çekti


Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve kulüp yöneticilerinden İbrahim Gürdal’a tepki gösteren başkan adayı Hüsamettin Artan, kulüp binası önünde yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi. Taraftarların ikna etmeye çalıştığı Artan, “Belediye desteği olduğu sürece kim gelirse gelsin biz bu seçimi kazanamayız. Boşuna uğraşmayalım. Bu kongrenin bugün yapılmasını istemiyorlar. O yüzden ben de adaylığımı geri çekiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!