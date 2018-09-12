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Aydınspor 1923, Ödemişsporla yenişemedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, Adnan Menderes Stadı'nda bu sezon çıktığı ilk hazırlık maçında Ödemişspor'la golsüz berabere kaldı.


Sahasında BAL 8. Grup ekiplerinden Ödemişspor'u ağırlayan Efe, rakibiyle yenişemedi. İlk yarıya Emrullah, Hasan Erdi, Erol, Şükrü, Okan aslan, Artun, Ömer, Onur, Berkay, Okan Tirgil ve Traore ilk 11'i ile başlayan siyah beyazlılar, ilk yarıda yabancı oyuncusu Traore ile iki net pozisyondan yararlanmadı. Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken kafa topu mücadelesinde Traore'nin kaşı açıldı. Siyahi oyuncu stadyuma çağrılan ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknik Patron Ergun Ortakcı ikinci yarıda kadrodaki hemen hemen her oyuncuyu denerken her iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılıklı pozisyonlar dışında müsabakada gol olmazken Efe, taraftarı önüne çıktığı sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında rakibi Ödemişspor'la yenişemedi. Aydınspor 1923'lü taraftarlar ise maç sonunda futbolcuları bağrına basıp sezon boyunca arkanızdayız mesajı verdi.

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