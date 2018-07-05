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05 Temmuz 2018 10:46

Aydınspor 1923 transfere hızlı başladı

Geçtiğimiz sezon TFF 3.

Aydınspor 1923 transfere hızlı başladı

05 Temmuz 2018 10:46

ligden amatöre düşen Aydınspor 1923 yeni sezonda transfer harekatına hızlı başladı.


Tecrübeli teknik direktör Ergun Ortakçı’nın raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla görüşmeler yapan siyah beyazlılar ilk etapta teknik adam Ortakçı başta olmak üzere ve üç isme imza attırdı. Kulüp tesisleri bahçesinde gerçekleşen imza töreninde Başkan Hüsamettin Artan, As Başkan Fevzi Subaşı ve Genel Kaptan Nihat Tığlı hazır bulundu.


68 Aksarayspor’dan kanat oyuncusu Okan Tirgil, Maltepespor’dan sağ kanat oyuncusu Umutcan Gökdemir ve sağ bek Hasan Erdi Aslan’ı renklerine bağladı. Ayrıca kesin olarak anlaşmaya varılan Cantürk Güngör ve Berkay Günay’ın da önümüzdeki günlerde Efe’ye imza atmaya geleceği öğrenilirken, siyah beyazlıların Hakkı Tosun’u da Aydın’a getirmeye yakın olduğu öğrenildi.




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