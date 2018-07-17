Aydınspor 1923 yönetiminden Başkan Özakcan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan, "Efeler’in ağabeyi olduğu gibi Aydınspor 1923’ün de ağabeyiyim" dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de mutlak şampiyonluk parolası ile sezona başlayacak olan Aydınspor 1923’de, gerçekleştirilen kongre sonrası yeni başkan Hüsamettin Artan ve yönetimi nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Aydınspor 1923 yönetimi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek, yeni sezonda da Belediye Başkanı Özakcan’dan destek istedi. Başkan Özakcan’dan destek sözü alan yönetim, Özakcan’a çiçek ve isminin yazılı olduğu takım forması hediye etti.

2018-2019 sezonunda mutlak şampiyonluk için sahaya çıkacaklarını ifade eden Aydınspor 1923 Başkanı Hüsamettin Artan, "Zor şartlarda göreve geldik. Şehrimizin önde gelen isimlerinin bizleri yalnız bırakmayacağından eminiz. Bu takım protokolünden vatandaşına hepimizin takımı. Takımımızı yeni sezonda şampiyon yaparak yeniden yükselişe geçeceğiz. Aydınspor 1923’ bugüne kadar desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mesut beye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kendisi mütevazi kişiliği ile de bizlerin takdirini topluyor" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Aydınspor 1923’ün hakettiği yerde olmadığını ve el birliği ile takımı daha güzel yerlere taşıyacaklarını kaydederek şöyle devam etti; "Hüsamettin başkan ve yönetimini bu derece zor ve önemli bir görev üstlendikleri için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Efeler halkı bana ’Efeler’in Mesut Ağabeyi’ ismini koydu. Ben de halkımızın olduğu gibi her zaman Aydınspor 1923’ün de yanındayım, takımın ağabeyiyim. Bu takım hepimizin takımı, sporcuları hepimizin çocukları. Takıma her zaman desteğimiz sürecek. İnanıyorum ki takımımız önümüzdeki sene şampiyon olarak yeniden 3. ligde boy gösterecek"

Ziyarette Aydınspor 1923 Başkanı Hüsamettin Artan’a Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Sabancı, Fevzi Subaşı, Nihat Tığlı ve Kasem Taşpınar da eşlik etti.