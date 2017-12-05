Aydınspor 1923’de İncedal ile yollar ayrıldı

Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 kulübünden yapılan açıklamada teknik direktör Yavuz İncedal ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Aydınspor 1923 Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “ Aydınspor 1923 Kulübü olarak teknik direktörümüz Yavuz İncedal’la yaptığımız değerlendirme toplantısında Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal’ında isteğiyle karşılıklı ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Sayın Yavuz İncedal kulübümüzde görev yaptığı süreç içinde bir yönetici gibi çalışarak özellikle transfer yasaklarının devam ettiği süreçteki duruşu ve fedakarlıkları ile büyük Aydınspor camiasının gönlünde taht kurmuştur. Aydınspor 1923’ün en zor günlerinde bizimle olan Yavuz İncedal’la ayrılmamızın sebebi lig görmüş camiamızın beklentilerinin yüksekliği ve camiamızın başarı beklentisindeki sabırsızlığıdır. Konu ile ilgili olarak görüşlerini samimi bir şekilde ifade eden kulüp başkanımız Özgür Kızıl, Yavuz İncedal’la bir yemek yiyerek "Ayrılmıyoruz!Ara Veriyoruz. Karakterli ve kişilikli Yavuz İncedal’la yollarımız bir gün yine kesişecektir" diyerek ayrılık kararının beraber verildiğini belirtti. İncedal’ın görev yaptığı süreçte yönetimin kendisinin arkasında durmasından memnuniyetini dile getirmesi bizi mutlu etmiştir. Aydınspor’un önünü açmak adına alınan bu kararın her iki tarafa da hayırlar getirmesi temennisinde bulunuyoruz. Bizde Aydınspor Kulübü olarak İncedal’ın da isteğiyle karşılıklı olarak sözleşmemizi fesh ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.