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04 Aralık 2017 10:02

Aydınspor 1923’de Sultanbeyli hezimetinin sorumluları cezalandırılacak

0’lık Sultenbeyli hezimeti sonrası Kulüp Müdürünün ilişiği kesildi.

Aydınspor 1923’de Sultanbeyli hezimetinin sorumluları cezalandırılacak

04 Aralık 2017 10:02


Sultanbeyli yenilgisinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, “Kendi sahamızda oynadığımız Sultanbeyli maçında görev alan futbolcularımız ve teknik heyet üzerine düşeni layıkıyla yerine getiremediğini üzülerek tanık olduk. Bu günkü sahadaki mücadele Aydınspor 1923 gibi büyük bir camiaya yakışmamıştır. Bu mağlubiyetin sebepleri ve nedenleri en kısa sürede tespit edilip, sorumlulardan gerekli hesap sorulacaktır. Bu mağlubiyeti Aydınspor 1923 için gece gündüz çalışan hiç kimse hak etmemektedir. Bu maçın değerlendirmesi teknik ve bilimsel olarak yönetimimizce yapılıp, sorumlular en ağır cezaya çarptırılacaktır. Aydınspor 1923 Kulübümüzün kulüp müdürlüğü görevini yürüten Akın Güdücü’nün görünen lüzum üzerine kulüp ile ilişiği kesilmiştir. Hiç kimse Aydınspor 1923’den büyük değildir” dedi.


Alınan kötü sonuca rağmen desteğini sürdüren taraftara teşekkür eden Başkan Kızıl, “Sahada mağlup olmamıza rağmen maçın sonuna kadar bizi stadyumda yalnız bırakmayan ve Aydın halkının takımına destek olan başta Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş’a, Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakçan’a, ADÜ Rektörümüz Cavit Bircan’a, AYTO Başkanımız Hakan Ülken’e ve bu günkü maçta bize destek veren değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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