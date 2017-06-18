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18 Haziran 2017 15:43

Aydınspor 1923’le sözleşmesi biten Tahir Amed’e imza attı

Geçtiğimiz sezon başında Sarıyer’den transfer edilen forvet oyuncusu Tahir Babaoğlu, bir yıllık Aydınspor 1923 serüvenini sonlandırarak Diyarbakır ekibi Amedspor’la anlaştı.

Aydınspor 1923’le sözleşmesi biten Tahir Amed’e imza attı

18 Haziran 2017 15:43


Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’ün geçtiğimiz sezon 2. Lig kadrosunda yer alan 25 yaşındaki golcü oyuncu Tahir Babaoğlu’nun yeni adresi belli oldu. Aydınspor 1923’te verimli bir sezon geçiremeyen Tahir, Amedspor’la anlaştı. Efe ile çıktığı 31 lig, 7 kupa maçında rakip ağları toplam 8 kez sarsan Tahir, özellikle sezonun ikinci yarında tek forvet olması nedeniyle taraftarları kahretti. İleri uçta yalnız kalan genç golcü, siyah beyazlıların küme düşmesine engel olamayarak son iki hafta gol orucuna girdi. 2 bin 448 dakika forma giydiği Aydınspor 1923’te kötü bir sezon geçiren ve istenileni veremeyen Tahir, 31 Mayıs’ta sona eren sözleşmesinin ardından boşa düşerek Amedspor’a imza attı. Gelecek sezonda yeşil kırmızılı formayı giyecek olan golcü oyuncu, “Yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler Kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım. İki taraf için de hayırlısı olsun. Allah utandırmasın” dedi.




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