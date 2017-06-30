Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 09:38

Aydınspor 1923’lü Burakcan arayış içinde

Aydınspor 1923’ün formasını 2 sezon terleten ve bir yıl daha sözleşmesi olan Burakcan Balcı’nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyesi ile anlaştığı iddia edildi.

Aydınspor 1923’lü Burakcan arayış içinde

30 Haziran 2017 09:38


Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te geçtiğimiz sezonun yıkıntıları devam ediyor. Siyah Beyazlılarda geçtiğimiz sezon forma giyen birçok oyuncu başka takımlarla sözleşme imzalarken, son iddia da 2 sezon önce Manisaspor’dan kadroya dahil edilen ancak sadece 16 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Burakcan Balcı’dan geldi. Burakcan’ı, BAL ekiplerinden Yunus Emre Belediyespor’un istediği ve genç oyuncunun da memleketinin takımında oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.



Aydınspor 1923’e 2015-2016 sezonun başında Teknik Direktör Muharrem Uğur’un tavsiyesi ile alınan 23 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayı sırtına lig ve kupada olmak üzere 16 kez geçirirken bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil olmuştu. Az süre alması nedeniyle katkı sağlayamayan Balcı, forma altında 1 gol atabilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    44°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    45°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!