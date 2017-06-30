Aydınspor 1923’lü Burakcan arayış içinde

Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te geçtiğimiz sezonun yıkıntıları devam ediyor. Siyah Beyazlılarda geçtiğimiz sezon forma giyen birçok oyuncu başka takımlarla sözleşme imzalarken, son iddia da 2 sezon önce Manisaspor’dan kadroya dahil edilen ancak sadece 16 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Burakcan Balcı’dan geldi. Burakcan’ı, BAL ekiplerinden Yunus Emre Belediyespor’un istediği ve genç oyuncunun da memleketinin takımında oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Aydınspor 1923’e 2015-2016 sezonun başında Teknik Direktör Muharrem Uğur’un tavsiyesi ile alınan 23 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayı sırtına lig ve kupada olmak üzere 16 kez geçirirken bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil olmuştu. Az süre alması nedeniyle katkı sağlayamayan Balcı, forma altında 1 gol atabilmişti.