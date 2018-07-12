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12 Temmuz 2018 08:55

Aydınspor 1923’lü yöneticilerden Ankara çıkartması

Aydınspor 1923’te göreve yeni gelen yeni yönetim Ankara’ya çıkartma yaparak TBMM 27.

Aydınspor 1923’lü yöneticilerden Ankara çıkartması

12 Temmuz 2018 08:55

Dönem milletvekili olarak seçilen AK Parti milletvekillerini ziyaret etti.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydınspor 1923’te göreve geçtiğimiz günlerde gelen yeni yönetim göreve hızlı bir başlangıç yaptı. Geldikleri ilk günlerin ardından hemen yeni transferleri takıma kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı yönetim bir yandan da yeni sezon öncesinde ziyaretlerine başladı. Bu doğrultuda, Başkan Hüsamettin Artan, yönetim kurulundan Ali Örter, Feyzi Subaşı, Levent Sabancı ve Menderes Mutlu Eşiyok’la beraber Ankara’ya giderek AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı’yı ziyaret etti. Aydınspor 1923 yönetimini makamlarında ağırlayan AK Parti Aydın Milletvekillerine ziyarette siyah beyaz çubuklu forma hediye eden yönetim, milletvekillerine yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.


Öte yandan Ankara’daki temaslarını sonlandıran Yönetim Kurulunun İstanbul’a giderek Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyaret gerçekleştireceği ve önemli temaslarda bulunacağı öğrenildi.


“Hedefimiz şampiyonluk”


Başkentten gerekli destek sözünü alarak döndüklerini belirten Basın Sözcüsü Levent Sabancı, “Yeni sezon öncesinde yönetim kurulumuzla birlikte milletvekillerimizi ziyaret ettik. Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledik. Aydınspor 1923 yönetimi olarak heybemiz dolu olarak Aydın’a geri dönüyoruz. Bize destek olan tüm vekillerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda hep birlikte şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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