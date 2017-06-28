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28 Haziran 2017 12:40

Aydınspor 1923’te genel kurul öncesi liste krizi

Aydınspor 1923 başkan adayı Hüsamettin Artan, seçime beş gün kalmasına rağmen halen delege listelerinin kendisine verilmemesine tepki göstererek “Listeleri saklamak Aydınspor Başkanına yakışmaz” dedi.

Aydınspor 1923’te genel kurul öncesi liste krizi

28 Haziran 2017 12:40


3 Temmuzda Aydınspor 1923 kongresinin yapılacağının altını çizen başkan adayı Artan, “Seçime 5 gün kaldı. Halen delege listeleri kulübün kasasında kilitli. Bu konuyla ilgili defalarca Hidayet Türen Bey’le görüştüm. Delege listesini kulübün camına bari asın dedim. Bana tamam astırtıyorum dedi ama halen ortada bir liste yok. Bu gün yarın derken bu işi bu güne kadar getirdi. Bunlar yarışı kendi lehlerine çevirmek için bizden delege listesini saklıyorlar. Listeleri Saklamak Aydınspor 1923 başkanına yakışmaz” dedi.


3 Temmuz seçiminin Aydınspor 1923 için tarihi bir seçim olduğuna dikkati çeken Aydınspor 1923 başkan adayı Hüsamettin Artan; “Dünya milenyum çağı yaşıyor. İnsanlar her türlü bilgiye cep telefonundan ulaşabiliyor. Aydınspor 1923’te ise delegeler saklanıyor. Listeler kasalarda kilitleniyor. Bu durum bu kadar büyük bir camiaya yakışmıyor. Aydınspor 1923’ün kaderini oylayacak delegeleri bilmek tüm Aydınlıların hakkıdır diye düşünüyorum” diye konuştu.




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