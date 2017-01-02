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02 Ocak 2017 14:38

Aydınspor 1923’te Gürpınar dönemi

Aydınspor 1923’te Gürpınar dönemi

02 Ocak 2017 14:38

Spor toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, 59 yaşında pro lisansa sahip Manisalı Necat Gürpınar’ı teknik direktörlüğe getirdi.
Geçtiğimiz hafta Göksel Özdemir ile yollarını ayıran Aydınspor 1923 teknik adam arayışlarını Necat Gürpınar ile sonlandırdı. Yaklaşık bir haftadan bu yana birçok isimle temas halinde olan siyah beyazlı yönetim yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla takımın başına pro lisansa sahip 59 tyşaındaki Necat Gürpınar’da karar kıldı. Gürpınar’ın yardımcı antrenörleri ise Yüksel Kepoğlu, Ahmet Haşlak ve İsmail Ünal oldu. Aydınspor 1923 Kulübünden yapılan yazılı açıklamada ise “2016-2017 sezonu 2.devresinde yeni ekibimize başarılar diler.Aydınspor 1923 camiasına hayırlı uğurlu olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.



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