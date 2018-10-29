Aydınspor 1923'te Ortakcı ile yollar ayrıldı

Antalya ekibi Kepez Belediyespor'a deplasmanda 3-2 yenilen Aydınspor 1923'te alınan mağlubiyetin faturası Teknik Direktör Ergun Ortakcı'ya kesildi. Siyah beyazlı yönetim aldığı kararla Ortakcı'yla yollarını ayırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te Kepez Belediyespor maçı sonrası şok gelişmeler yaşandı. Kepez deplasmanında istediği skoru elde edemeyen ve 3-2'lik skorla sahadan ayrılarak taraftarını üzen Efe'de yönetim kurulu deplasmandan döner dönmez acil kararlar için masaya oturdu. Yörük Ali Efe Tesisleri'nde yapılan toplantının ardından Teknik Patron Ergun Ortakcı'nın görevine son verildiği ve kararın Ortakcı'ya duyurulduğu öğrenildi.

Yeni hoca arayışları devam ediyor

Teknik Direktör Ergun Ortakcı'nın görevden alınmasının ardından takımın başına getirilecek hoca için çalışmalarını hızlandırması beklenen yönetim kurulunun yeni teknik direktörle, bu hafta sonu Adnan Menderes'te oynanacak Isparta Davraz mücadelesine çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.