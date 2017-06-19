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19 Haziran 2017 08:15

Aydınspor 1923’te üç isim haber bekliyor

Yeni sezon öncesinde somut bir adım atamayan Aydınspor 1923’te geçtiğimiz sezonda kadroda yer alan bazı oyuncuların takımda devam etmek için yapılacak olan kongreyi bekledikleri öğrenildi.

Aydınspor 1923’te üç isim haber bekliyor

19 Haziran 2017 08:15


Hazin bir son yaşayarak 3.lige merhaba diyen Aydınspor 1923’te yeni sezon öncesinde sessizlik devam ediyor. Takımı yeni sezonda emanet edecekleri Teknik Direktör konusunda Ahmet Duman ile prensip anlaşmasına varan ancak henüz resmi imzaları atmayan Başkan Hidayet Türen ve ekibi geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. 3 Temmuzda yapılacak kongrede aday olup olmayacağı belli olmayan Türen’in görevde devam etmesi halinde geçtiğimiz sezon kadronun gedikli isimlerinden olan bazı oyuncularla devam etmeyi düşündüğü ve İsmail, Süleyman ve Berat Ali’ye kendilerinden haber beklemelerini söylediği bildirildi. Geçen sezonun defansın dinamolarından olan İsmail Hacıhafızoğlu, Süleyman Özdamar ve orta saha oyuncusu Berat Ali Genç’in de kalmaya sıcak baktıkları öğrenilirken, İsmail ve Berat’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2018, Süleyman’ın ise 31 Mayıs 2019’da sona erecek.




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