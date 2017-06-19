Aydınspor 1923’te üç isim haber bekliyor

Hazin bir son yaşayarak 3.lige merhaba diyen Aydınspor 1923’te yeni sezon öncesinde sessizlik devam ediyor. Takımı yeni sezonda emanet edecekleri Teknik Direktör konusunda Ahmet Duman ile prensip anlaşmasına varan ancak henüz resmi imzaları atmayan Başkan Hidayet Türen ve ekibi geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. 3 Temmuzda yapılacak kongrede aday olup olmayacağı belli olmayan Türen’in görevde devam etmesi halinde geçtiğimiz sezon kadronun gedikli isimlerinden olan bazı oyuncularla devam etmeyi düşündüğü ve İsmail, Süleyman ve Berat Ali’ye kendilerinden haber beklemelerini söylediği bildirildi. Geçen sezonun defansın dinamolarından olan İsmail Hacıhafızoğlu, Süleyman Özdamar ve orta saha oyuncusu Berat Ali Genç’in de kalmaya sıcak baktıkları öğrenilirken, İsmail ve Berat’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2018, Süleyman’ın ise 31 Mayıs 2019’da sona erecek.