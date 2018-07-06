Aydınspor 1923’ten elektrik kesintisine jeneratörlü çözüm

Başkanlığa yeni seçilen Hüsamettin Artan ve ekibi, 37 bin liraya aldığı jeneratör ile tesise tekrar elektrik getirdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydınspor 1923, futbolcuların kaldığı kulüp binasının elektriğini devasa jeneratör ile sağlamaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan tesisin elektrik aboneliği iptal ettirlimiş, siyah beyazlı kulüp elektriksiz kalmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan çareyi kulübün elektriğini karşılamak için jeneratör almakta buldu. 37 bin liraya devasa bir jeneratör alan Başkan Artan, jeneratörü de kulüp bahçesine kurdurdu.

“Zor durumda bıraktılar”

Kendilerini zor durumda bırakanları kınayıp her şeye rağmen mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Artan, “Transfer dönemi bizi böyle zor durumda bıraktılar. Tam çalışma dönemimizde bunu bilerek yapıyorlar. Ama bu şehir duyarlıdır. Kimse Aydınspor 1923’ten büyük değildir. İnanıyorum ki halk da taraftar da bunun hesabını soracaktır. Bu onların ayıbıdır. Suyumuzu da kestiler onu açtırdık. İnşallah en kısa sürede elektriğimizi de açtıracağız. Ama şimdilik 37 bin liraya aldığımız jeneratörle elektrik sıkıntısını giderceğiz. Bu şehir orman kanunuyla yönetilmiyor. Bu şehrin Valisi, Emniyet Müdürü, savcısı da var. Herkesten Aydınspor 1923 için bir şeyler yapmasını istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.