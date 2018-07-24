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24 Temmuz 2018 09:43

Aydınspor 1923’ten Mesut Özil ve ailesine tam destek

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Hüsamettin Artan, Almanya Milli Takımını bırakan Mesut Özil’le ilgili olarak bir açıklamaya yayımladı.

Aydınspor 1923’ten Mesut Özil ve ailesine tam destek

24 Temmuz 2018 09:43


Artan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Aydınspor 1923 kulübü ve Aydın halkı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyoruz. Medya önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve dinsel inançlara saygısızlığı yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız, yurtdışında Milli değerlerimizi temsil eden Mesut Özil ve onun nezdinde tüm sporcularımızın arkasında 80 milyon olarak dik durduğumuzu herkesin bilmesini isteriz”




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