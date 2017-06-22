Aydınspor 1923’ün kaptanı Erdi Amed’le anlaştı

Lig ekibi Amedspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aydınspor 1923’le bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen parası ödenmediği için boşa düşen Erdi Bakırcı’nın yeni takımı belli oldu. Aydınspor 1923’te üst üste 5 sezon forma giyen sol bek oyuncusu Erdi, 3. Lig’de siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşarken bir de geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşadı. Efe’de adeta yıllanmış şarap gibi olan Erdi, son sezonda takımda iyi anlamda performans sergileyememiş ve önceki yılları aratmıştı. Zaman zaman stoperde görev yapan ancak asıl mevkii solbek olan Erdi, kaptanlık yaptığı Aydınspor 1923’e hem olaylı hem de küme düşerek duygusal bir şekilde veda etmişti. Geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923’te forma giyen Tahir de yeni sezon için Amedspor’la el sıkışmıştı. Erdi de Tahir’den sonra Amed’e imza atan ikinci Aydınspor 1923’lü oyuncu oldu.

2 yıllık imzaladı

Aydınspor 1923 forması ile 183 maça çıkan başarılı sol bek, Efe’de istikrarlı futbolculardan olmayı başardı. Son iki sezondur da takımın kaptanlığını yapan Erdi, siyah beyazlı form aile çıktığı maçlarda 24 sarı 1 de kırmızı kart görürken rakip ağları da 3 kez sarstı. Geçtiğimiz Aydınspor 1923’te kötü bir sezon geçiren ve bir türlü istenile veremeyen Bakırcı, Diyarbakır ekibi ile iki yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.