Aydınspor’dan işadamı Abdullah Yılmaz’a kınama mesajı

Kınamaya konu olan olayı günler sonra basından öğrendiğini belirten Abdullah Yılmaz, “Olaylardan sonradan haberim oldu. Bu işin amacı farklı” dedi.

Aydınspor 1923 Kulübü Basın Sözcüsü Çağrı Türkmen yayınladığı kınama mesajında “Aydınspor 1923’e karşı konuşmaları ve tutumundan dolayı Abdullah Yılmaz’ı kınadıklarını belirterek “Tutum ve davranış şekilleri nedeniyle Abdullah Yılmaz’ı kınadığımızı belirtiyoruz. Kendisi ‘Aydınspor 1923’le işim olmaz’ şeklinde beyanda bulunup Aydınspor 1923 Kulübü’ne bir konaklama bedelini bile çok gören bir zihniyettedir. Yaşananları Aydınspor 1923 Kulübü camiasının takdirine sunuyoruz. Hiç bir zaman unutulmamalıdır ki köklü bir gelenekten gelen kulübümüzün yaşadığı bu zor dönemde yanımızda olup destek verenleri unutmayacağımız gibi yanımızda olmayan destek vermeyen karşı duruş sergileyen kişileri de hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Meselenin konaklama meselesi olmadığını kendisinin olaydan haberi olmadığını ileri süren Aydınlı işadamı Abdullah Yılmaz, “Otelde yaşanan bu olaydan benim haberim yok. Oteldeki görevli ile yaşanmış bir olay. Kimse beni arayıp bir şey söylemedi” diye konuştu.