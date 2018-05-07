Aydoğdu Mahallesinin alt yapı sorunu çözüldü

Bir süredir devam eden çalışmalarla son aşamaya gelen bin metrelik hat çalışması sonucu halk temiz suya kavuşuyor.

Mahallenin en önemli sorununun çözülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Hüdaverdi Beköz, “Su sorunumuz uzun yıllardır devam ediyordu. Şükürler olsun ki bu sorunumuz ortadan kalktı. Mahalle olarak sabırsızlıkla temiz su içmeyi bekliyoruz. Sorunumuzun çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ümit Öncü ise, “Mahallemizde belirli yere kadar su isale hattı vardı fakat belirli yere kadar gelen de asbestli ve daralmış borulardı. Abonelere sular yeterli gelmiyordu. Sorunumuzu söyler söylemez ekipler anında müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu sorunumuzu çok kısa sürede çözdü" diyerek mahalle halkı adına Büyükşehir Beleidye Başkanı Çerçioğlu’na teşekkür etti.