AYESOB Başkanı Çetindoğan Kuşadası’nda ziyaretlerde bulundu

Kuşadası Esnaf Odası yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de hazır olduğu ziyarette Kuşadası esnaflarının genel sorunları dile getirildi.

AYESOB Yönetim Kurulu Başkanı Selahittin Çetindoğan, her zaman esnaflarımızın yanında olduğunu, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ise, “AYESOB Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden çok memnun olduğunu belirtti. Esnaflarımızın sorunlarının çözümü için yönetim olarak buradayız Selahittin Başkanımıza bizlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiği için çok teşekkür ederiz” dedi

Her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin de bir araya geldiği akşam yemeğinde Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da yer aldı. Ziyaret esnasında görüşülen esnafların sorunlarını Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya aktaran Selahittin Çetindoğan sorunların çözümü için Kayalı’dan yardım istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Kuşadası esnafı ilçe ekonomisinin gelişmesi için önemli katkıda bulunmaktadır. Sorunların çözümü için belediyemiz adına gereken yapılacaktır” dedi