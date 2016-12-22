Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, KOSGEB tarafından esnafa verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi için başvuru süresinin uzatılmasını ve kredi desteği verilecek işletme sayısının da arttırılmasını istedi. Başkan Çetindoğan, müracaat etmek isteyen pek çok kişinin veri tabanına bilgi giriş sistemine ulaşamadığı için dosyasını teslim edemediğini söyledi.

KOSGEB’in 50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteğinden faydalanmak isteyenlerin 3 gündür kurum önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu ancak kurumun sitesinin yaşanan yoğunluk nedeniyle açılmamasından dolayı bir çok kişinin başvuru yapamadığını ifade eden Başkan Çetindoğan, "Piyasayı rahatlatmak amacıyla KOSGEB’in binlerce KOBİ’ye ‘İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği’ adı altında 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek olması herkes için bir umut oldu. Ancak esnaf ve KOBİ’ler istenilen belgeleri hazırlamak ve KOSGEB’in veri tabanına gerekli bilgileri girmek istediklerinde, sistemin yoğunluktan dolayı çalışmaması çalışsa dahi aksak çalışması nedeniyle veri girişlerini yapamadı. 3 gündür gece gündüz bilgisayar başında nöbet tutan bir sürü esnafımız var. Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapılabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına esnaf ve sanatkarımızın talepleri doğrultusunda sürenin uzatılmasını ayrıca faydalanacak kişi sayısının da arttırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Piyasa Rahatlar İstihdam Artar”

Aydın Esnaf Odaları Birliği olarak bu destek kararından dolayı devlete teşekkür ettiklerini ancak destek verilecek kişi sayısının arttırılmasını piyasadaki durgunluğu da gidereceğine inandıklarını kaydeden Başkan Çetindoğan, “2017 yılında yapılması planlanan bu reformların en başında darda olan esnaf ve KOBİ’ye 3 yıl faizsiz ilk 12 ay hiç ödemesiz 50 bin TL kredi imkanı sağlanması sevindirici bir durum. Ancak 15 bin işletmeye verilecek kredi desteği için yaklaşık 300 bin başvuru yapıldığı tahmin ediliyor. Esnafa ve KOBİ’lere verilen desteğin ülke ekonomisine olumlu katkısı göz önünde tutulduğunda bu sayının arttırılmasının piyasanın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.