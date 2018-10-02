AYESOB Başkanı Çetindoğan'dan ‘Perakende Yönetmeliği' teşekkürü

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan her geçen gün artan zincir market ve alışveriş merkezleri (AVM)'ne karşı küçük esnafın sahip çıkılması için istedikleri ‘perakende yönetmeliği'nde değişikliklerin yapıldığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabet karşısında korunması için taep ettikleri perakende yönetmeliği değişikliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği esnaf ve sanatkar camiası adına olumlu bulduklarını belirterek “Bu yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Aynı zamanda tüketici de korunacak” diyerek yönetmelikte yapılan değişiklik nedeniyle ilgililere teşekkür etti.

Perakende Ticaret Yönetmeliği'ndeki değişikliğin hem esnaf için hem de üretici için sevindirici olduğunu bu yöndeki taleplerini Nisan ayının sonunda ilettiklerini belirten Başkan Çetindoğan, “Meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satan büyük ve zincir mağazalar, bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmeler artık üreticiye ve tedarikçiye tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az ödeme yapamayacak. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile büyük ölçekli işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonlarını küçük ticari işletmeler ve esnafın aleyhine kullanmasının önüne geçilecek. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın ürettiği ürünler piyasa değerinin altında satılamayacak. En önemlisi küçük esnaf haksız rekabet karşısında korunmuş olacak” diyerek sistemin sağlıklı bir şekilde denetlenmesi halinde küçük esnaf ve sanatkar için çok olumlu olacağını söyledi.