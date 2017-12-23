AYESOB Başkanı Çetindoğan’dan ‘Yazarkasa’ açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Mevcut yazarkasalar mali hafızası dolana kadar kullanılabilecek” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çetindoğan, “Maliye Bakanlığı yeni nesil yazar kasaların değişimi ile ilgili yeni düzenlemeye gitti. 21. Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2014 yılı cirosu 150 Bin TL’nin altında olan esnaf ve sanatkarlarımız, eski nesil yazarkasalarını, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın bu cihazların mali hafızası dolana kadar kullanabilecekler. Mali Hafızası dolan veya herhangi bir nedenle mali hafıza değişimini gerektiren bir durumda eski nesil cihazlara yeni mali hafıza takılamayacak, bunun yerine yeni nesil yazar kasa kullanılması zorunlu olacaktır” dedi.

“Hafızası dolan yazarkasa değişecek”

Mali hafızası dolan ve herhangi bir nedenle mali hafızası değişmesi gereken yazarkasaların değişeceğini belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “ “Mali hafızanın dolması veya herhangi bir nedenle mali hafızanın değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) yeni nesil yazarkasaların alınması ve kullanılması zorunludur. Bu karar ile esnafımız rahat bir nefes alacak. Kararın alınması ile esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayan Maliye Bakanımız Naci Ağbal ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.