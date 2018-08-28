Toplantıda oda başkanları, Aydın Milletvekili Metin Yavuz’a yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler aktardı. Yaşanılan en büyük sıkıntıların başında engelli rampası ve özellikle ilköğretim öğrencilerini taşıyacak olan servis araçlarında en az lise mezunu, 22 yaşından küçük olmayan rehber görevlisi olma mecburiyetinin olduğu belirtildi. Oda başkanları, rehber görevlilerine getirilen tahsil zorunluluğu sebebiyle mağdur olduklarını dile getirerek, yaşanan hayat şartları ve son zamanlarda mazota gelen zamlardan dolayı mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını, bu lise mezunu zorunluluğu kaldırıldığı taktirde kendi eşlerinin çalışabileceklerini dile getirdi.

Ayrıca engelli rampası konusunda da söz alan oda başkanları, minibüsler için engelli rampa zorunluluğu getirildiğini, bunun kendilerine maddi olarak çok büyük külfet getireceğini, yaptıranlarında bugüne kadar hiç kullanmadıklarını ifade etti.

Aydın Milletvekili Metin Yavuz, katılımcıların sorunlarını tek tek dinleyerek, tüm bu konuları kapsayan dosyanın Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan tarafından bütün milletvekillerine gönderildiğini, konunun AK Parti milletvekilleri tarafından takip edildiğini, mağduriyetlerin en kısa zamanda giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AYESOB Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına ve AK Parti Milletvekili Metin Yavuz’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.