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13 Eylül 2017 10:41

AYESOB’dan Başkan Çerçioğlu’na Ahilik ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan ile Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, 30.

AYESOB’dan Başkan Çerçioğlu’na Ahilik ziyareti

13 Eylül 2017 10:41

Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.


Yaptıkları ziyarette Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden AYESOB Başkanı Çetindoğan ve Yazıcı, “Ahilik haftası kutlamaları öncesinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmek istedik. Aydın Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler boyunca bize büyük kolaylıklar sağlıyor ve destek oluyor. Her zaman yanımızda olan ve hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.


Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu, “Yapılan nazik ziyaretten dolayı Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan ve Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Tüm esnafımızın 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlayacağı Ahilik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.




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