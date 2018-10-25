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AYESOB'dan üyelerine indirimli sanat eğitimi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı müzik, dans ve sanat eğitimini konusunda üyelerinin yanı sıra personel ve onların 1.

derece akrabalarının yararlanabileceği indirim sağlandı.


Aydın Esnaf ve Santkarlar Odaları Birliği olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini belirten Başkan Selahittin Çetindoğan, “Yapmış olduğumuz protokolün üyelerimizin yararına olacağına inanıyoruz. Üyelerimize sosyal anlamda da faydalı olabileceğimizi düşünerek imzaladığımız bu protokolle, üyelerimizin indirimli sanatsal faaliyetlerden yararlanabilecekler. Gelecek nesil olan çocuklarımız için bir adım attığımızı düşünüyorum. Onların kültürel, sanatsal faaliyetlerden faydalanmaları onların yarınlarına daha iyi ışık tutacaktır diye düşünüyorum” dedi.

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