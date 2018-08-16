AYESOB’dan Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu’na ziyaret

Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitolu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi. 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanunun başvuru süresinin vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan Müsevitolu, bu tarihin başvuru için son gün olduğunu, dolayısıyla yapılandırma kapsamında olan borçlar için vatandaşların bu fırsatı kaçırmamalarını önemli ve lehlerine olduğunu, mutlaka Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Devlet veya vergi dairesinden borç sorgulaması yapmalarında büyük fayda olacağı, yine borcu olanların başvurularını www.gib.gov.tr, e-Devletadreslerinden yapabilecekleri gibi PTT yoluyla taahhütlü olarak yada bizzat vergi dairesine gelerek başvurabileceklerini ifade etti. Vatandaşların yapılandırma başvurularında yoğunlukla karşılaşmamaları açısından son günleri beklemeksizin yapılandırma taleplerini yapmaları işlemlerin kolaylığı açısından önemli olduğuna işaret eden Müsevitolu, kanun ile ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 Vimer aracılığıyla veya Aydın Vergi Dairesi Başkanlığından cevap alabileceklerini, vergi dairelerinin tüm vatandaşların konuyla ilgili başvurularını en kısa sürede sonuçlandırdığını kaydetti. Tüm vatandaşların bu kanunun getirdiği fırsatlardan yararlanmalarını tavsiye eden Müsevitolu, ayrıca bu güne kadar yaklaşık 85 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

AYESOB Yönetim Kurulu Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, devlete karşı borcu olanlar için önemli avantajlar içeren kanundan yararlanmak isteyenler için sürenin 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününde kadar uzatıldığını ve bugünün son olduğunu belirtti. Çetindoğan, peşin veya taksitli ödeme seçeneklerinin bulunduğu yapılandırmadan borcu bulunan tüm esnafların yararlanmasını istedi.

Başkan Çetindoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu’nu ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Müsevitoğlu’na çalışmalarından dolayı başarılar dilediler.