AYESOB’TA "Resmi Arabuluculuk" sistemi anlatıldı

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, bilgilendirme toplantısının oldukça verimli geçtiğini belirterek Birlik olarak rutin aralıklarla bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Arabuluculuk ile ilgili bilgilendirme toplantısında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerince; Arabuluculuk, arabuluculuğun yararları ve arabuluculuk süreci ile arabuluculuğa başvurma konuları anlatıldı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ile oda başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Arabulucu Av. Buket Saran ve Av. Cihan Şahin “Arabuluculuk hukuk uyuşmazlıklarında mahkeme dışı etkin bir çözümdür. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı arabuluculuk yardımıyla birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Çözüm doğrultusunda oluşan anlaşma mahkeme kararı yerine geçer” dedi.

Arabuluculuğun yararlarına da değinen Av. Buket Saran “Arabuluculuk mahkemeden daha kısa sürer, uyuşmazlığın her aşamasında başvurulabilir. Taraflar kendi çözümlerini bulduklarında anlaşmazlıklar ortadan kalkar ilişkiler sürdürülebilir” diye konuştu.

“Mesleki ve teknik eğitim gelişmeleri hakkında da bilgi verildi”

Arabuluculuk toplantısının ardından yapılan ikinci toplantıda ise oda başkanları mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Toplantıya katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız, mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan yenilikler ile ilgili bilgiler aktardı. Çıraklık eğitimin 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındığını söyleyen Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız, “işbaşı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atılmıştır” dedi.

Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandığını, ön lisans programına geçişte ilave puan uygulamasına geçildiğini, öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını da aktaran Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Süleyman Çağıl ise yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler hakkında başkanlarına bilgiler aktardı.

Toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, bu tür etkinliklerin rutin aralıklarla devam edeceğini belirterek bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.