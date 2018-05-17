AYESOB’tan Efeler Belediyesi’ne teşekkür

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Esnaf ve sanatkarımız adına harç fiyatlarında yaşanan sıkıntıları Efeler Belediye başkanı Mesut Özakçan’a ziyaret ederek dile getirmiştik. Talebimiz üzerine Başkan Özakcan, esnafı rahatlatacak kararı Meclis toplantısında aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nisan ayının son haftası Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz ile birlikte Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ı ziyaret ederek esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını dile getirmişti. Ruhsat harçlarının da gündeme geldiği görüşmede esnaf ve sanatkarın sıkıntısının çözümüne yönelik çalışma yapacaklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, ruhsat harçlarında değişiklik yaparak Belediye Meclisine sundu.

Belediye meclisi tarafından onaylanan yeni ruhsat harçlarında ciddi indirim uygulandığını belirten AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan emeği Başkan Özakcan ve meclis üyelerine teşekkür etti.

“Yeni harç ücretleri”

Daha önce 2. sınıf 150 metre kareye kadar olan iş yerlerinden 1500 TL ruhsat harcı alınırken yeni düzenleme ile 100 Metre kareye kadar olan iş yerlerinden 750 TL ruhsat harcı alınmasına, 151 metre kare ile 300 metrekareye kadar olan iş yerlerinden 2000 TL ruhsat harcı alınırken yeni düzenleme ile 101-200 metre kareye kadar olan iş yerlerinden 1000 TL ruhsat harcı alınması kararlaştırıldı. 3. Sınıf iş yerlerinde de metrekare birimlerinde değişiklik yapılarak indirim uygulandı.