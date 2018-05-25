Ayın şoförüne ödülünü Bozçelik verdi

Aydın Şehiriçi Kooperatifinin bulunduğu Son Durak Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül töreninin bu ay ki konuğu Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik oldu. Nisan ayında örnek davranışları ile ayın şoförü seçilen 41 yaşındaki 23 yıllık şöfor Hakan Atay, plaketini ve altın ödülünü Bozçelik’in elinden aldı.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi de şehit yakınları ve gazilerimizin taşınması yine bu organizasyonda yapılıyor. Bu hassasiyetleri gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki tüm şehir içi hatlarında çalışan şoförlerimiz de buna gayret gösterecektir. Özellikle önümüzdeki bayram döneminde bu hassasiyetin daha da artmasını temenni ediyorum” dedi.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, “Seyfi beyin durağımızı ziyaret ederek bu ödülü verdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Görevlerinde zaten başarılılar ve bu başarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ödülü alan Hakan Atay’ı tebrik ederek “Aile Bakanlığı ile gerek şoförler odası gerek 133 nolu kooperatifimiz ile birlikte hareket ediyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. Ödülü alan kardeşimiz bu işi uzun yıllardan beri yapan şoför esnafı bir ailenin çocuğu. Bu şekilde başarılı olarak babasının izinde gittiği için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.