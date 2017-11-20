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20 Kasım 2017 10:26

Aykonut’un 20 yıllık çilesi sona eriyor

Aydın ilinin Güzelhisar mahallesinde 19 yıl önce kurulan ancak ev sahibi olmak isteyen üyelerini mağdur eden Aykonut’un çilesi için büyük adım atıldı.

Aykonut’un 20 yıllık çilesi sona eriyor

20 Kasım 2017 10:26

Aykonut Yapı Kooperatifi, Sökeli İnşaat Firması Yavuzlar ile sözleşme imzalarken, 20 yıllık çilenin sona erdirilmesi için harekete geçildi.


Aydın’ın kalbinde bulunan 50 dönümlük arazide yapılacak iki kule, yaklaşık 500 milyon TL’ye mal olacak. Hiçbir sorunun çıkmaması halinde 2018 Ağustos ayında başlanması planlanan inşaat çalışmasının 36 ayda tamamlanması hedefleniyor.


Dev proje ile ilgili atılan adımlar ve gelinen noktanın anlatıldığı basın toplantısı Aydın Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Geniş katılımlı toplantıda Söke Yavuzlar Group’un Melih Yavuz, Kemal Yavuz, Tevfik Yavuz, Uğur Yavuz’dan oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile Aykonut Yapı Kooperatifi Başkanı Rahmi Çoban basın mensuplarıyla biraraya geldi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Yavuzlar Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, mimari çalışmalarının çeşitli mimarlık ofislerince devam ettiğini, ortaya çıkacak çalışmanın hem Aydın, hemde Ege’ye yakışır bir mimari proje olacağını söyledi. Aydın’a ekonomik ve kentsel değer katacak bir proje kazandırmak için yola çıktıklarını belirten Melih Yavuz; Aydın’ın kangren olmuş sorununun çözümü için emek verenherkese teşekkür etti.


Projenin gerçekleşeceği Aykonut’un Güzelhisar Mahallesi Torlak mevkiinin durumu ile ilgili görsel sunum eşliğinde bilgiler veren Tevfik Yavuz ise; yapılacak olan projede 1500 ile 1700 konut ve 80 işyeri planlandığını söyledi. Tevfik Yavuz, 20 yıldır metruk halde bulunan alana Aydın’a yakışır bir proje yapacaklarını belirtti.


Son 10 yıldır görevde olduklarını, 1500 üyesi bulunan Aykonut’un 100 üyesi kaldığını, çok zor günler geçirdiklerini belirten Aykonut Yapı Kooperatifi Başkanı Rahmi Çoban, “Projenin yapılacağı Torlak mevkii bugüne kadar siyasi malzeme yapıldı. Mülkiyet ve imar sorunu çözülmek üzere, ufak tefek sıkıntılar kaldı. Aykonut’un Aydın’ın gündeminden kalkmasını, mağduriyetlerin giderilmesini, yüzlerin gülmesini istiyoruz. Bunun için çok önemli bir adım attık. Projenin önünü açan yerel yönetim başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür e


diyoruz” dedi.




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