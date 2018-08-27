Aynı dalda hem meyve hem çiçek

Çine ilçesinde armut ağaçları bir yanda meyve verirken aynı dalda çiçek açtı. Durumun şaşırtıcı olduğunu belirten çiftçiler ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını belirttiler.

Çine Araphisarı mahallesinde yaşayan Ali İhsan Şimşek adlı çiftçi, tarlasında karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü. Tarlasında bulunan ‘Deveci’ cinsi armudun bir yanda meyve verirken diğer yandan da Ağustos ayında çiçek açtığını görünce şaşırdığını belirten Ali İhsan Şimşek, “Çocukluğumda polis oluncaya kadar çiftçilikle uğraştım. Polislikten emekli olunca yeniden memleketime dönüp çiftçiliğe devam ettim. 70 yaşındayım ilk defa armudun ağustos ayında çiçek açtığını ilk defa gördüm. Aynı dalda hem armut var. Bu cins armutlar Eylül ayında hasat edilir. Bakalım Ağustos ayında açan çiçekler de armut verecek mi? Bu durumun mevsimlerdeki dengesizlikten ve yaz yağmurlarının bu yıl fazla olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz” diyerek Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de durumu incelemesini istedi.