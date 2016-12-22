AYSO akredite oda oldu

Aydın Sanayi Odası (AYSO), TOBB 12. Dönem Akreditasyon sistemi çerçevesinde yapılan denetim sonucunda “Akredite Oda” oldu.



AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2008 yapılan model kapsamındaki çalışmalar sonucunda, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır. Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, bugüne kadar, 10 Dönemde 133 Oda ve 58 Borsa olmak üzere toplam 191 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 11. Dönem 41 Oda/Borsa ve 2 Şube ile, 12. Dönem 22 Oda/Borsanın akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir. Aydın Sanayi Odası’nın dahil olduğu 12. Dönem Akreditasyon sistemi çerçevesinde Türk Loydu’na bağlı bağımsız denetçi Oğuz Hakan Aksu’ nun yaptığı denetim sonucunda AYSO, Akredite Oda olmuştur” dedi.



Aydınlı sanayicilerin bu sayede önemli bir başarıya imza attığına dikkat çeken AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun her fırsatta dile getirdiği Akreditasyon Sistemi ve Akredite Odalar arasına AYSO da dahil olmuştur. Dönemimiz içinde Aydın Ekonomisinin gelişmesi takip ettiğimiz önemli projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleşmesinde, Oda olarak tamamlayacağımız iyi uygulamalarda, kısacası ‘Üye Odaklı’ tüm hizmetlerimizi Akreditasyon sistemi çerçevesinde planlıyoruz. Akreditasyon çalışmalarında yoğun çalışma temposu içinde özveride bulunarak başarıya ulaşan oda personelimize ve katkı verenlere teşekkür ederim” dedi.